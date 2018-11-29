Всероссийский молодежный образовательный форум пройдет в Приморье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Приморья и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев договорились о проведении в 2019 году во Владивостоке Всероссийского молодежного образовательного форума, сообщает администрация региона.

Речь об этом шла на встрече Бугаева с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко. По словам главы Росмолодежи, регион подходит для проведения молодежного мероприятия федерального масштаба.

"У вас много молодых людей вовлечены в добровольческое и волонтерское движение. Есть предложение провести в вашем регионе крупное федеральное мероприятие, которое могло бы объединить молодежь со всей страны, – Всероссийский молодежный образовательный форум. Для приморской молодежи это будет возможностью повысить свой образовательный потенциал", – сообщил Бугаев.

Кожемяко поддержал это предложение, отметив, что такой форум поможет привлечь молодые кадры в край.