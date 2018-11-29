Волонтеров фестиваля молодежи и студентов наградили памятными медалями

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Лучших волонтеров Москвы, участвовавших в подготовке и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, наградили памятными медалями. Как говорится в сообщении на сайте Росмолодежи, торжественную церемонию провели советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Повторенко и заместитель председателя комитета общественных связей города Москвы Алиса Крюкова.

Алексей Повторенко поблагодарил волонтеров за работу и зачитал приветственное слово руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева: "Ярким и незабываемым XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов сделали волонтеры. Без четкой, слаженной работы большой команды и неравнодушного отношения к делу каждого из вас мы бы не смогли добиться таких результатов", — говорится в приветствии.

В работе фестиваля приняли участие 5 тысяч волонтеров из России и других стран мира. Волонтерский корпус из города Москвы составил 500 человек. Памятными медалями отметили 50 лучших добровольцев.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал самым масштабным за всю историю фестивального движения. Он объединил 28 тысяч молодых людей из 188 стран мира.