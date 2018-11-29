Первый центр "серебряного" волонтерства открылся в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый региональный центр "серебряного" волонтерства для людей старшего возраста торжественно открылся в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Открытие центра стало возможным благодаря победе региональной общественной организации "Забота" во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" добровольчества.

"Двадцать восьмого ноября в Нижнем Новгороде состоялось открытие первого регионального центра "серебряного" волонтерства, в перспективе подобные центры для людей старшего поколения должны появиться в каждом районе Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам директора нижегородской общественной организации "Забота" Натальи Симоновой, особенность данного регионального центра в том, что он принимает не только людей старшего возраста, но и организации, которые готовы создавать площадки для работы с волонтерами. Здесь будет внедряться образовательная программа по обучению добровольческой деятельности: организаторов научат, как писать добровольческие проекты и набирать людей.

Всего на конкурс президентских грантов по "серебряному" волонтерству было подано 164 заявки из 64 субъектов России. Победителями стали 15 организаций, которые помимо президентских грантов на создание центров "серебряного" добровольчества получат методическую и организационную поддержку для наиболее эффективного запуска предложенных проектов.