Год волонтера
Как корпоративным волонтерам правильно взаимодействовать со СМИ
© Юлия Маклакова
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Как корпоративным волонтерам правильно взаимодействовать со СМИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Секреты создании текстов журналистами раскрыла представителям волонтерских организаций коммерческих компаний директор дирекции государственных интернет-проектов (ДГИП) МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова. В том, как сделать тексты о волонтерских проектах интересными для СМИ, разбирались в рамках седьмого московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". 

Эксперты обсудили опыт российских компаний в корпоративном волонтерстве
© РИА Новости / Александр Натрускин
Эксперты обсудили опыт российских компаний в корпоративном волонтерстве

По словам Елены Давыдовой, представители различных добровольческих организаций часто спрашивают, почему их релизы не публикуются, что сделать, чтобы об этих проектах рассказали. "Поэтому мы решили открыть вам свои профессиональные секреты и рассказать, что журналисты федеральных СМИ готовы у вас брать, на каких условиях и почему", — начала она сессию.

Основы работы со СМИ

Во-первых, в любом материале нужна фактура: любая информация, которую вы отдаете в СМИ, должна содержать значимые сравнимые цифры, доступные всем термины, подчеркнула руководитель ДГИП.

"Например, приходит сообщение, что компания N выделила на помощь больным детям 10 миллионов рублей. Для читателя непонятно: это много или мало, зачем? А если мы получаем информацию, что 10 из 90 вагонов компания оборудовала для инвалидов и подарила больным детям в курортный сезон, сразу становится понятно соотношение, актуальность, значимость", — пояснила Давыдова.

Во-вторых, необходима живая человеческая история. Она отметила, что классический релиз дает голый факт, который дополняется цитатой топ-менеджера. "Но если вы дополните это цитатами непосредственных участников, их живыми эмоциями, впечатлениями от события, это будет совершенно другая история", — сказала она.

Преимущества корпоративного волонтерства обсудили на форуме в Москве
© РИА Новости / Александр Натрускин
Преимущества корпоративного волонтерства обсудили на форуме в Москве

В-третьих, очень важно визуальное сопровождение. Елена Давыдова призвала максимально открывать свои архивы для журналистов и не бояться этого.

Руководитель ДГИП подчеркнула, что не всегда журналисты могут прийти на мероприятие, и в таком случае обеспечить материал живыми и яркими фотографиями — задача организаторов.

В-четвертых, в статье должна быть личность. "Не бойтесь показать, что у вас работают не только топ-менеджеры", — сказала она. Релиз о том, что какие-то безликие волонтеры покрасили забор, никому неинтересен.

"Например, у вас в бухгалтерии женщина любила вязать, и она предложила связать варежки для воспитанников хосписа. Из этого может родиться история конкретного человека, чье увлечение переродилось в какое-то человеческое тепло", — рассказала спикер. Тогда история станет яркой и личностной и с ней будет легко выходит в СМИ, добавила Давыдова.

В-пятых, немаловажно непосредственное участие руководителей в волонтерских проектах. Это также помогает оживить текст: "Топ-менеджер — тоже человек, и он может стать лицом вашего волонтерского движения", — сказала она.

В-шестых, важны интрига и креатив. Она призналась, что этого не хватает в текстах больше всего. "Мы не можем придумать за вас истории. Пожалуйста, придумывайте, креативьте, отойдите от шаблонов. Тогда вам будет проще работать со СМИ", — подчеркнула Елена Давыдова.

© Юлия МаклаковаРуководитель спецпроекта "Год волонтера" на ria.ru Мария Ферсман проводит мастер-класс по созданию лонгридов
© Юлия Маклакова
Руководитель спецпроекта "Год волонтера" на ria.ru Мария Ферсман проводит мастер-класс по созданию лонгридов

Поменяться местами

Завершилась работа воркшопа своеобразной игрой, которую провела руководитель спецпроекта "Год волонтера" на ria.ru Мария Ферсман.

"Мы даем вам возможность встать на наше место. Это позволит лучше понимать, что нужно журналистам от вас получить, чтобы текст был интересным", — сказала она.

Представителям волонтерских организаций предложили встать на место журналистов и попробовать сверстать свой лонгрид — большой текст, оформленный фотографиями, инфографикой, цитатами и различными интерактивами. И не просто сверстать, а сделать так, чтобы он был интересным и читаемым.

Участники с удовольствием погрузились в создание мультимедийного материала о своих проектах. После каждый лонгрид анализировался: какие были ошибки и как их избежать.

"В первых строках сообщается самое важное — коротко и ясно, — сказала в заключение Елена Давыдова. — Потом вы уже дополните информацию. Как это сделать, мы вам сегодня показали, какие-то свои секреты раскрыли. Надеемся, это поможет вам в дальнейшем работать с журналистами".

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