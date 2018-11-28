ВЦИОМ: 68% россиян готовы принимать участие в волонтерстве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. 68% россиян готовы принимать участие в волонтерской деятельности. Такие данные на седьмом московском международном форуме "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" назвал генеральный директор фонда "ВЦИОМ" Константин Абрамов. По его словам всероссийский опрос по теме волонтерства проводился 26 ноября и в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

"Я могу сказать, что в Год добровольчества и вообще в последние годы мы наблюдаем серьезное вовлечение в этот процесс, в процесс добрых, безвозмездных дел", — сказал Абрамов.

Также он сообщил, что, согласно опросу ВЦИОМа, активными волонтерами, то есть теми, кто регулярно и осознанно занимается волонтерством, являются 7-8% населения России. При этом самой активной в добровольчестве можно назвать возрастную группу 18-24 год.

В ходе панельной дискуссии "Корпоративное волонтерство как драйвер развития бизнеса" Абрамов отметил, что данный вид волонтерства не очень широко известен россиянам. 26% жителей страны слышали о корпоративном волонтерстве.

"26% что-то слышали о корпоративном волонтерстве, но это не значит, что кроме них в этом никто не участвовал. То есть многие люди могли просто не знать, что это называется "корпоративное волонтерство". На самом деле даже эксперты до конца не согласовали, что такое добровольчество, что такое волонтерство, что такое благотворительность", — сказал генеральный директор ВЦИОМа.

Также он уточнил, что корпоративное волонтерство наиболее развито в крупных компаниях и бюджетных учреждениях.

Директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский отметил, что, по его мнению, зачастую корпоративное волонтерство можно использовать более эффективно и выходить за рамки всевозможных субботников и уборки территорий.

"Когда мы видим финансистов, директоров по маркетингу, которые, засучив рукава, убирают мусор, красят заборы и высаживают саженцы, на мой взгляд, это просто неэффективное использование ресурсов. Куда лучше было бы, если бы этот директор по маркетингу пошел бы и научил благотворительный фонд, как себя продвигать. Куда лучше было бы, если бы этот айтишник взял на себя обязательства провести обучающую программу для пожилых людей по пользованию и опасностям в интернете", — заявил Лидов-Петровский.

В свою очередь телеведущая, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина Шарапова отметила, что волонтертсво недостаточно освещается в СМИ, и обратилась к представителям крупных корпораций с инициативой создания на федеральном канале социального шоу о волонтертсве.