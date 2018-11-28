Журналисты предложили создать ассоциацию социально ориентированных СМИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Предложение создать ассоциацию социально ориентированных СМИ стало итогом дискуссии представителей государственных информационных агентств, крупнейших российских средств массовой информации и бизнеса на форуме "Корпоративное волонтерство", который стартовал в Москве в среду. Эксперты также обсудили основные направления и трудности в освещении добровольческой деятельности и благотворительности.

На вопрос о том, какое будущее ждет социальную журналистику, ответила директор дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова: "Да, на сегодняшний день аудитория не так живо реагирует на темы помощи и добровольчества, потому что о паллиативной помощи, работе хосписов, "серебряном" волонтерстве слышали уже все. Значит, журналистам предстоит выходить на качественно новый уровень, искать темы и форматы, которые актуальны на данный момент".

В качестве примера спикер привела тему лжеблаготворительности.

О хорошем опыте волонтеров, добровольческих и благотворительных организаций сказано уже очень много. Аудитории интересна тема злодеев, так как затрагивает лично каждого: "А вдруг меня обманывают?". Об этом стоит писать и говорить, это одна из многих тем будущего", — уверена Давыдова.

Директор дирекции государственных интернет-проектов также сообщила, что после завершения Года добровольца (волонтера) в России агентство продолжит освещать данную тему. Основной упор будет сделан на личные истории добровольцев, волонтерских организаций и социально ответственных компаний.

"Мы ищем и находим истории, которые будут интересны аудитории. Мы продолжим публиковать их не только в рамках нашего проекта "Социальный навигатор", но и задействуем все ресурсы холдинга МИА "Россия сегодня", в том числе "Спутники" на иностранных языках", — подчеркнула спикер.

Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Воробьева в свою очередь отметила, что мало только рассказывать в СМИ о хороших делах и ярких добровольческих проектах — необходимо вовлекать людей в волонтерство.

Перевести деньги может каждый. Но не каждый может заступиться за маму с ребенком с синдромом Дауна на детской площадке, убраться в своем дворе, убедить соседей собирать мусор раздельно. Мне хочется, чтобы люди начали что-то вокруг себя менять. Это довольно сложная задача", — сказала она, добавив, что в данном случае на помощь журналистам может прийти корпоративное волонтерство.

"Если корпорации убеждают своих сотрудников делать что-то хорошее и доброе, то мы идем в одну сторону", — резюмировала Воробьева.

Пользу развития и освещения корпоративного добровольчества в ходе дискуссии также подчеркнула главный редактор журнала "Бизнес и общество" Татьяна Бачинская. По ее словам, это помогает не только укрепить и мотивировать коллектив в отдельно взятой организации, но и изменить окружающий мир.

"Корпоративное волонтерство очень меняет, сплачивает коллектив, люди становятся лояльными и приобретают новые смыслы. Корпоративная социальная ответственность становится одной из возможностей изменить этот мир к лучшему", — подчеркнула она.

В завершение дискуссии заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман Карманов предложил журналистам объединиться в ассоциацию социально ориентированных СМИ, которая, по его мнению, позволит сделать качественный шаг вперед в вопросе освещения и поддержки добровольческих и благотворительных организаций и инициатив.

"У меня есть предложение в нашем кругу создать ассоциацию социально ориентированных СМИ, где мы вместе выработаем какие-то новые правила взаимодействия, в том числе и с бизнесом. Сегодня бизнес активно развивается в этом направлении, возникают новые проекты и форматы. Становится все больше искренних и честных проектов, о которых хочется рассказывать", — сказал он.