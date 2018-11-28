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Эксперты обсудили опыт российских компаний в корпоративном волонтерстве
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Эксперты обсудили опыт российских компаний в корпоративном волонтерстве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В развитии корпоративных волонтерских проектов представителям бизнеса могут помочь региональные ресурсные центры добровольчества. Такое мнение высказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в рамках дискуссии на седьмом московском международном форуме "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество".

Преимущества корпоративного волонтерства обсудили на форуме в Москве
© РИА Новости / Александр Натрускин
Преимущества корпоративного волонтерства обсудили на форуме в Москве

"Региональные ресурсные центры — это те организации, которые готовы помогать вам, чтобы провести какие-то мастер-классы, тренинги для сотрудников, чтобы вовлечь их в какие-то конкретные социальные проекты", — сказал он, обращаясь к представителям российских компаний.

Метелев также отметил, что в российских регионах работают советы по развитию волонтерства, которые готовы сотрудничать с бизнесом в реализации добровольческих мероприятий.

"У нас есть контакты всех этих объединений в регионах, мы готовы ими поделиться. Они открыты и очень хотят дружить, но иногда у них не хватает времени и умений найти активный бизнес, чтобы вовлечь его в свою работу", — отметил Метелев.

Участники дискуссии также поделились опытом развития коопоративного волонтерства на примере конкретных компаний. Директор по корпоративным коммуникациям и КСО "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова рассказала, что при выборе благотворительных проектов компания ориентируется на поддержку этой инициативы какой-то группой сотрудников-волонтеров, которая участвует в его реализации на всех этапах, от организации до воплощения в жизнь. Так, благотворительный забег "Ашана" был придуман сотрудником одного из испанских магазинов. Он обратился с предложением к генеральному директору, и его идея была поддержана.

По словам руководителя проектного офиса по повышению вовлеченности и внутренним коммуникациям "Росатома" Анны Жигульской, в госкорпорации идея развития корпоративного волонтерства пришла снизу. Команда сотрудников по собственной инициативе провела опрос, для того чтобы найти желающих принять участие в добровольческих проектах, а затем провела круглый стол с участием всех заинтересованных и представителей других компаний, имеющих опыт в корпоративном волонтерстве. В результате компания выбрала несколько направлений, в которых будет развивать волонтерскую деятельность, в частности интеллектуальное добровольчество и поддержку здорового образа жизни.

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