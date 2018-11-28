Преимущества корпоративного волонтерства обсудили на форуме в Москве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты форума VII Московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество", который стартовал 28 ноября в Москве, обсудили возможности и преимущества сферы добровольчества в бизнес-секторе.

Объявление 2018 года Годом добровольца мотивировало начать благотворительную деятельность не только людей, но и целые компании, которые активно подключились к этому направлению и начали развивать программы корпоративного волонтерства.

Управляющий директор фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова рассказала о результатах мониторинга, касающегося корпоративного волонтерства и добровольчества в целом. На вопрос "Есть ли в организации добровольческая или благотворительная деятельность?" утвердительно ответили 25% работающих людей, при этом 70% из них отметили, что совмещать это с работой им сложно.

Когда мы спрашиваем у менеджеров коммерческого сектора про мотивацию, первое, что мы слышим, — это желание помочь людям, ответственность перед обществом, сострадание, желание "гореть душой". Очень часто говорят, что это нетворкинг — желание общаться с интересными людьми. Это реализация в компании — профессиональная, личностная реализация", — добавила Паутова.

Мнение людей, отвечавших на вопрос "Как вы считаете, корпоративная благотворительная деятельность вашей компании — это больше пиар для компании или желание помочь?", разделилось примерно пополам: первый вариант выбрали 43%, второй — 45%.

Завершала открытое заседание Национального совета по корпоративному волонтерству исполнительный директор Национальной сети Глобального договора ООН Марина Вашукова. Она отметила, что сегодня добровольчество — это ресурс, который поможет улучшить жизнь людей во всем мире. В ближайший год ООН уделит волонтерству больше внимания.

"Организация Объединенных Наций рассматривает волонтерство, добровольчество как дополнительный механизм достижения глобальных целей, как тот ресурс, который увеличивает социальную интеграцию гражданской солидарности, все правильные вещи, которые помогают жить нам на этой планете. ООН включает добровольчество в число активов, которые сегодня становятся партнерами ресурсоустойчивого развития", — сказала она.