Российские звезды поделятся своим опытом волонтерства на форуме в Москве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские актеры, музыканты, журналисты и деятели культуры примут участие в Международном форуме добровольцев, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера).

3 декабря Сергей Безруков выступит на сессии "Как гореть, не выгорая?" Актер поделится опытом самомотивации и борьбы со сложностями и стрессом. А народная артистка России, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин обсудят с участниками механизмы вовлечения людей в культурное волонтерство.

Посол Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям, певица Полина Гагарина вместе с активистами движения "Волонтеры-медики" подведет предварительные итоги года по популяризации здорового образа жизни и кадрового донорства.

В этот же день народный артист России Николай Цискаридзе примет участие в сессии "Вдохновение".

4 декабря радиоведущая Алла Довлатова встретится с участниками ежегодного слета юных добровольцев. Общественный посол Года добровольца, телеведущая Яна Чурикова и народный артист РФ, автор-исполнитель Олег Митяев расскажут волонтерам о том, как достичь гармонии в жизни и найти свой путь.

Международный форум добровольцев будет проходить со 2 по 5 декабря в Москве.