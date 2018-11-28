"Волонтеры Победы" проводят акцию "Подари тепло ветерану" в Махачкале

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" запустило акцию "Подари тепло ветерану" в Махачкале, говорится в сообщении на портале администрации города. Акция стартовала с середины ноября и продолжится до конца текущего года.

В Махачкале сегодня проживает 49 ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры проводят в их домах генеральную уборку, демонстрируют подготовленные номера — читают стихи, поют песни военных лет.

"Эта акция сближает поколения. Каждая встреча — это большое событие и для ребят, и для ветеранов. Это теплые и душевные встречи представителей разных поколений с разным мировоззрением. Ветераны понимают, что их мы не забыли, что будем помнить всегда", ‒ рассказал инициатор акции "Подари тепло ветерану" директор ДРО ВОД "Волонтеры Победы" Магомед Гусейханов.

К акции присоединились волонтеры Победы из разных учебных заведений — центров "Волонтеров Победы", муниципальных школ №42, 45.