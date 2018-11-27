Волонтеры примут участие в Дне добрых дел 2 декабря

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. День добрых дел Международного форума добровольцев пройдет 2 декабря, сообщает пресс-служба мероприятия.

Участники не только познакомятся с особенностями социального, экологического и медицинского волонтерства, но и окажут реальную помощь различным некоммерческим организациям, благотворительным фондам и социальным учреждениям Москвы и Московской области.

Добровольцы научатся оказывать первую помощь, искать людей в лесу, взаимодействовать с собаками-поводырями и ухаживать за животными в приюте. Также они сделают поздравительные открытки для одиноких пожилых людей, распишут стены детской поликлиники в Дмитрове и отсортируют книги и новогодние подарки для русскоязычных семей в Сирии.

Мероприятие посетят и иностранные волонтеры — они помогут медицинскому персоналу в детских отделениях московских больниц, проведут для детей квест и пройдут практическое занятие по ориентации на местности от движения "Лиза Алерт".