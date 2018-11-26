Члены правительства РФ выступят на Международном форуме добровольцев

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Члены социального блока федерального правительства примут участие в деловой программе Международного форума добровольцев, который будет проходить в Москве 2-5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

3 декабря заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова расскажет о федеральном проекте "Социальная активность", который позволит увеличить темпы развития волонтерского движения, достигнутые в Год добровольца. Выступление состоится в рамках сессии "Формирование инфраструктуры: планы до 2024".

Министр просвещения России Ольга Васильева примет участие в дискуссии "Роль сферы образования в социальных изменениях общества". Она расскажет об опыте организации волонтерской деятельности в школах и университетах.

В рамках тематического блока о медицинском волонтерстве министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обсудит с участниками перспективы развития данного направления.

Деловая программа форума будет проходить 3-4 декабря на ВДНХ (павильон №69). Участниками мероприятия станут 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира.