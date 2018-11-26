Волонтеры прошли обучение для участия в Международном форуме добровольцев

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. 25 ноября Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) при поддержке Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова провела обучение членов волонтерского корпуса Международного форума добровольцев, который будет проходить в Москве со 2 по 5 декабря и станет итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера) в России. На нем будут подведены ключевые итоги и реализована масштабная программа, сообщает пресс-служба АВЦ.

Обучение добровольцев началось с установочной лекции, на которой заместитель директора ФГБУ "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" Екатерина Иванова, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Резеда Валиуллина и заместитель руководителя управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров Екатерина Суркова рассказали о двух крупнейших локациях форума и 16 основных функциях, которые предстоит реализовать на мероприятии. В задачи волонтеров будет входить регистрация участников, сопровождение групп российских и иностранных участников, поддержка реализации полезной программы форума, навигация, помощь пресс-службе и службе протокола.

После общей лекции волонтеры перешли в отдельные аудитории для функционального обучения по группам. Там они познакомились друг с другом и более подробно изучили персональные обязанности.