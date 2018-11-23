Фестиваль гражданского общества "Добрые люди" стартует в Москве 1 декабря

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На Пушкинской площади с 1 по 10 декабря будет проходить ежегодный фестиваль гражданского общества "Добрые люди", сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

Главная цель мероприятия — показать разнообразие волонтерской деятельности и ее влияние на решение общественных и социально-экономических проблем, а также продемонстрировать результаты Года добровольца.

"Год добровольца близится к завершению, и этот фестиваль является его кульминацией, которая покажет, как много у нас есть замечательных людей, волонтеров, организаций, которые совершают добрые дела в самых разных сферах нашей жизни", — сказала председатель комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Программа фестиваля включает в себя выставочную и образовательную зоны, посвященные идеям, ценностям и достижениям волонтерства в России. Жители Москвы и гости столицы, которым интересно это направление, смогут попробовать свои силы в разных программах добровольческой деятельности.