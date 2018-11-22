Фильм "#ЯВолонтер. Истории неравнодушных" покажут в День добровольца

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. 5 декабря, в Национальный день добровольца, состоится премьера фильма "#ЯВолонтер. Истории неравнодушных". Показ картины организуют в кинотеатрах, культурных домах и общественных организация — более 1700 площадок, полный список которых можно посмотреть на сайте проекта, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Полнометражная документальная картина о добровольцах создана в рамках медиапроекта #ЯВолонтер. Героями ленты стали волонтеры разных добровольческих организаций и проектов со всей страны.

В съемках картины приняли участие российские деятели культуры, в том числе Дина Корзун, Алексей Серебряков, Ксения Алферова, Андрей Звягинцев, Варвара Шмыкова, участники музыкальной группы "Грот" Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко.

Предпремьерный показ киноленты пройдет 2 декабря в столичном кинотеатре "Октябрь". Первыми фильм увидят герои киноленты, представители некоммерческих организаций, благотворительных фондов, а также участники Международного форума добровольцев.