В ООН будут представлены видеоролики о добровольцах из России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Организации Объединенных Наций состоится ретроспективный показ работ, представленных на Международном кинофестивале социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа". Мероприятие пройдет в Международный день добровольцев 5 декабря. Впервые российский проект стал частью глобальной акции ООН в поддержку всех добровольцев мира, сообщает пресс-служба оргкомитета кинофестиваля "Лампа".

Представители ООН, дипломаты и почетные гости со всего мира увидят короткометражные фильмы и видеоролики о добровольцах и благотворителях из разных концов света.

В рамках мероприятия пройдут встречи с режиссерами фильмов — победителей кинофестиваля.

Завершит просмотр работ открытие фотовыставки "Ярче, чем в кино" об авторах и героях фильмов-призеров.

В открытии мероприятия примут участие генеральный директор отделения ООН в Женеве Михаэль Мёллер и постоянный представитель Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Лампа" — признанная на международном уровне кинематографическая площадка, рассказывающая о добровольчестве и благотворительности на языке кино. На сегодняшний день фильмотека кинофестиваля насчитывает более 5000 работ из 123 стран.