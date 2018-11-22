Названы победители конкурса журналистских работ "В фокусе – детство"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Победителей девятого конкурса журналистских работ "В фокусе — детство" определили на итоговом заседании жюри 20 ноября, сообщает пресс-служба Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Самыми популярными номинациями среди основных стали "Планета Семья", посвященная лучшим практикам поддержки семьи и детства, а также социального сиротства и успешному опыту приемных семей (132 работы), и "Дорогой безграничных возможностей". Теме адаптации детей с особенностями развития и здоровья участники посвятили 72 работы.

В специальной номинации "Добровольцы — детям" главным победителем стал Сергей Сыноров с работой "Воронеж. Дети, детям, о детях", а победителем-юнкором — Анастасия Попова, автор материала "Врач с поролоновым носом Астраханская область".

Все конкурсные материалы обращены на реальные работающие практики, которые помогают людям. Таким образом, мы не просто оценивали работы коллег, а собрали уникальную копилку "Добрых дел" по всей стране", — сказала член жюри, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

На региональный этап конкурса, который завершился 1 октября, подали более 800 заявок. Лидерами по количеству стали Иркутская область и Ханты-Мансийский округ — по 56 заявок каждый регион. Всего к оценке жюри было допущено 274 работы — 246 от взрослых журналистов и 28 от юнкоров.