В дом престарелых, дедушке: программа «дистанционных внуков» по переписке

В век цифровых технологий и интернета бумажные письма практически ушли в прошлое. Однако для одиноких пожилых людей, живущих в домах престарелых, именно такие письма являются не только связью с внешним миром, но и возможностью почувствовать себя нужными кому-то, почувствовать, что кто-то заботится о них, интересуется их жизнью. Бумажное письмо или открытка для них — привычный, но при этом очень позитивный способ общения. О том, как появилась программа "внуков по переписке" и о собственном опыте общения через письма, корреспонденту спецпроекта "Года волонтера" рассказали сотрудники фонда "Старость в радость".

Спасти от одиночества

Программу переписки с одинокими бабушками и дедушками придумала во время одной из первых поездок в псковский дом престарелых Елизавета Олескина, в то время еще студентка второго курса филологического факультета МГУ, а сейчас — руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям "Старость в радость".

По словам одного из координаторов программ благотворительного фонда "Старость в радость" Александры Кузьмичевой, переписка была фактически одним из самых доступных видов помощи пожилым людям, который в то время могли себе позволить волонтеры. Поняв, что с помощью переписки можно хотя бы немного восполнить дефицит общения, от которого страдают все пожилые люди в домах престарелых, Елизавета Олескина распечатала фотографии бабушек и дедушек и начала предлагать своим друзьям, знакомым, однокурсникам писать им письма. Именно с такого предложения началась в 2007 году помощь пожилым людям и для самой Александры.

"Мою первую бабушку по переписке звали Нина Федоровна. Я писала старательно, а ответ получила лишь однажды, когда к ее сестре, лежавшей с ней в одной комнате, приехал внук и написал мне, рассказал о ней — как ее в детстве в Германию угоняли, как она потом работала в колхозе. Вторая бабушка Ирина была не совсем в себе, но мне передавали, что даже коротким письмам она радуется. А дедушка Юрий Евгеньевич был харизматичный, бородатый и заядлый читатель. Он очень благодарил меня за книги, которые я передала для него через других волонтеров, но ни одного письма так и не написал", — вспоминает Александра.

© РИА Новости / Константин Чалабов Пожилые люди отвечают на письма редко: большинство из них уверено, что писать им не о чем, ведь в их жизни ничего не происходит © РИА Новости / Константин Чалабов Пожилые люди отвечают на письма редко: большинство из них уверено, что писать им не о чем, ведь в их жизни ничего не происходит

Постоянная переписка завязалась у нее только с подопечной одного из нижегородских домов престарелых, с которой она познакомилась во время очередной поездки.

"Галина Александровна мне регулярно отвечала и каждый раз рассказывая одну и ту же историю своей жизни, о своих дочерях, тоже уже пенсионерках, из которых одна жила на Алтае, другая в Адыгее, и благодаря Бога и всех, кто за ней ухаживал. Ей было в то время под 90, а умерла она в 93 года. Благодаря ее ответам я знаю, какой эмоциональный взрыв переживаешь каждый раз, получая ответ от пожилого человека из дома престарелых", — делится Александра.

Действительно, далеко не все пожилые люди отвечают на письма: некоторые не могут делать это из-за проблем со здоровьем, кому-то трудно достать бумагу и ручку, а большинство и вовсе уверены, что писать им не о чем, ведь в их жизни ничего не происходит и новостей у них нет. Главное тут — не опускать руки, считают волонтеры, не сдаваться и продолжать писать, помня, что каждое письмо — радость и целое событие для того, кому оно адресовано.

Конечно, в идеале переписка с бабушками и дедушками — это должна быть история о том, как у человека появляется еще один или даже единственный близкий", — считает Александра.

Это моя бабушка

Именно так сложились взаимоотношения с "бабушкой по переписке" у еще одного волонтера фонда Анны Мироновой. В программу она пришла в 2013 году, сейчас вместе с другими волонтерами ведет две авторские программы по поддержке творчества у подопечных домов престарелых. А тогда, в самом начале, девушка взяла несколько адресов, чтобы поздравлять дедушек и бабушек с праздниками. В месяц Анна отправляла в среднем пять открыток. И однажды получила ответ — благодарность за поздравление и предложение переписываться.

"Моей бабушке Софье Петровне сейчас за восемьдесят. Несмотря на перенесенный инсульт, она живо интересуется происходящим за стенами дома престарелых. Я много езжу, и она просит рассказывать о тех местах, где я побывала. А я стараюсь присылать ей отовсюду открытки и буклеты музеев. У нее молодой задор, жажда узнавать новое, и за это я ее люблю", — рассказывает Анна.

С Софьей Петровной девушка впервые встретилась через пять лет после начала переписки. Волновалась, не зная, как пройдет встреча, но все сложилось очень удачно.

"До сих пор вспоминаю поездку с теплотой, пересматриваю фотографии, которые тогда сделала. У меня сразу появилось ощущение, что я приехала не к чужому человеку, а к своей родственнице, к бабушке, словно вернулась в детство. Это мой человек, мы просто нашли друг друга и все", — говорит Анна.

По словам девушки, особенно приятно ей было увидеть, что ее фотография стоит у Софьи Петровны на тумбочке, а фотографиями и открытками, которые она присылала, украшена стена.

Людей, приходящих в программу, действительно просят прислать в первом письме бабушке или дедушке свою фотографию. И, по словам волонтеров, фотокарточки "внуков по переписке" часто ставят на видное место, показывают их соседям, пересказывают друг другу содержание писем или даже зачитывают их вслух.

В то же время Анна признает, что ее случай переписки и общения скорее исключение из правил. Но в то же время и она, основываясь на своем опыте и на том, что видела во время визитов в дома престарелых, так же подтверждает, что любое письмо или открытка — очень значимое событие в жизни обитателей домов престарелых.

"Какое значение имеет переписка даже в один конец, я могу вам рассказать на примере своей бабушки. Как-то она с гордостью и теплотой написала мне, что ее поздравили с днем рождения двенадцать человек. Называла мне несколько фамилий, спрашивала, знаю ли я их, просила поблагодарить по возможности. И это притом, что она — отнюдь не сентиментальный человек", — говорит Анна.

Волонтер рассказывает, что за пять лет переписки Софья Петровна сменила три дома престарелых, причем ее переводили не просто из одного дома в другой, а перевозили из города в город. Смена адресов вызывала определенные сложности, но Анна сделала и продолжает делать все, чтобы не потерять свою бабушку и продолжать общаться с ней.

© РИА Новости / Виталий Аньков Ежемесячно волонтеры фонда отправляют одиноким старикам несколько тысяч писем © РИА Новости / Виталий Аньков Ежемесячно волонтеры фонда отправляют одиноким старикам несколько тысяч писем

Легко ли быть "внуком по переписке"

Главное требование к тем, кто приходит в программу по переписке с одинокими пожилыми людьми, — ответственность. Каждому, кто приходит в программу, куратор не только подберет дедушку или бабушку для переписки, но и проинструктирует, о чем писать или не писать в первых письмах. От волонтера требуется писать не реже раза в месяц, если это невозможно по каким-то причинам, сразу предупреждать куратора.

Сами волонтеры фонда вовсе не стараются нарисовать идеальную картинку будущей переписки, напротив, объясняют, что это не развлечение, не то, что делается ради собственного удовольствия, это ответственность, которую берут на себя дистанционные внуки.

Анна Миронова рассказывает, что во время ноябрьской "Ночи в музее" в музее Тропинина и московских художников его времени она и другие волонтеры фонда "Старость в радость" делились со всеми интересующимися программой фонда своим опытом переписки, отвечали на вопросы.

Я говорила так: начав переписываться с пожилым человеком, вы должны понимать, что если вы переписку прекратите, то сделаете очень больно, заставите и без того одинокого человека почувствовать себя еще более брошенным. Да, бабушки и дедушки бывают сложные. Куратор всегда постарается вам помочь, но нужно быть готовым к любым ситуациям", — говорит Анна.

Тем, кто к постоянной переписке не готов, но хочет участвовать в программе, фонд предлагает поздравлять дедушек и бабушек с праздниками открыткой.

Ежемесячно волонтеры фонда отправляют одиноким старикам несколько тысяч писем, более 5 тысяч стариков уже нашли своих "внуков по переписке".

Узнать больше о программе "Внуки по переписке" можно на сайте фонда "Старость в радость" в разделе "Наши проекты".