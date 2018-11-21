Год волонтера
Ты решаешь! на федеральном уровне: как волонтерство стало частью школы
© Пресс-служба АВЦ
(обновлено: 12:33 21.11.2018)
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"Ты решаешь!" на федеральном уровне: как волонтерство стало частью школы

В Ассоциации волонтерских центров считают, что развивать добровольчество можно и нужно прямо со школьной скамьи: в организации существует не только проект "Ты решаешь!" — добровольческие смены для школьников, — но и целая одноименная федеральная программа, которая посвящена развитию школьного добровольчества в России. Подробнее о программе спецпроекту "Год волонтера" рассказали в пресс-службе АВЦ.

В этом году в программе "Ты решаешь!" участвуют уже более 700 школ, а в следующем планируется увеличить их количество минимум в два раза, заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

Воспитание неравнодушного, ответственного поколения для нас — важнейшая задача. Мы гордимся программой "Ты решаешь!", благодаря которой юные школьники погружаются в мир добровольчества и добрых дел. Поддерживая детские инициативы, обучая ребят, мы видим, как они развиваются, становятся лидерами, воплощают в жизнь самые смелые проекты", — отметил Метелев.

Он добавил, что благодаря такой работе у школьных отрядов появляются наставники среди НКО и университетов.

Инициатива по поддержке школьного волонтерства связана с концепцией формирования культуры полезной деятельности, которая начинается с детства и длится до старости. В АВЦ считают, что таким образом можно создавать неразрывную систему развития человека через добровольчество.

"Первым шагом в этом направлении является школьный волонтерский отряд, далее в цепочке стоит волонтерский центр ссуза/вуза, затем — участие в НКО и ресурсных центрах добровольчества и с выходом на пенсию — центр "серебряного" волонтерства", — поясняют в АВЦ.

© Пресс-служба АВЦИнициатива по поддержке школьного волонтерства связана с концепцией формирования культуры полезной деятельности
© Пресс-служба АВЦ
Инициатива по поддержке школьного волонтерства связана с концепцией формирования культуры полезной деятельности

Поддержка детского волонтерского движения началась с разработки "Модели школьного добровольческого отряда" экспертами АВЦ на основе опыта организации волонтерства в школах.

В разработке приняла участие и Российская академия наук, которая составила теоретико-методические основы организации волонтерского движения, объединенные с практической "Моделью школьных волонтерских отрядов".

Весной этого года в пилотном внедрении "Модели" приняли участие 10 школ из разных регионов России — этот опыт оказался успешным, и теперь к нему присоединяются сотни школ по всей стране.

Практика

С началом учебного года стартовал всероссийский проект "Лига добровольческих отрядов", в рамках которого раз в месяц, в течение учебного года, образовательные организации получают пакет заданий и методические рекомендации по их выполнению.

Каждое задание посвящено тому, как создать или развивать уже существующий волонтерский отряд в конкретной школе. На сегодняшний день уже 700 отрядов из разных регионов страны подали заявку и приступили к выполнению заданий", — уточняют в АВЦ.

Для школьников, педагогов и волонтеров, желающих рассказать детям, почему быть добровольцем — круто, запущен доступный и понятный образовательный проект "Академия АВЦ. Школы". Это серия 15 обучающих видеоуроков, с помощью которых взрослые смогут дать навыки волонтерской работы.

Академия АВЦ: где и чему учат волонтеров
© Пресс-служба АВЦ
Академия АВЦ: где и чему учат волонтеров

Также совместно с Российским движением школьников АВЦ организует всероссийскую акцию "Добрые уроки". Волонтерские организации в формате "сверстник — сверстнику" проводят в 4-11-х классах познавательные уроки на различные темы, в том числе "История добровольчества", "Ценности и польза гражданской активности", "Презентация современных социальных проектов" и другие.

В этом году организаторы познакомили детей, подростков и педагогов с технологией создания школьного волонтерского отряда, рекомендовали методические и дидактические материалы и примеры социальных проектов. В акции приняли участие более 600 городов, 1000 школ и 28000 школьников, а в едином онлайн-уроке — более 3500 активистов.

Все образовательные организации и активисты, принявшие участие в проекте, автоматически вошли в рейтинговую систему, и те, кто занял высокие места, получили путевки на две тематические смены по добровольчеству в федеральные детские центры. Так, 150 юных добровольцев собрались в международном детском центре "Артек" летом этого года на смене "Лига добровольческих отрядов", а во всероссийский детский центр "Океан" в Приморском крае на смену "Ты решаешь!" в октябре приехали 232 ученика со всей страны.

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