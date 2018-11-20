Развитие сферы информационного волонтерства обсудили на конгрессе МАСТ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Кто такие медиаволонтеры, обсудили в рамках третьего Всероссийского конгресса молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ). Что можно отнести к информационному волонтерству и какие сложности есть в этой сфере, рассказали директор по маркетингу благотворительного фонда "Память поколений" Наталья Шарапова и руководитель спецпроекта "Год волонтера" на ria.ru Мария Ферсман.

Я считаю, что медиаволонтер — это человек, который хочет развивать себя, развивать свои навыки", — сказала Наталья Шарапова.

При этом она отметила, что на данный момент у медиаволонтеров нет четкого понимания, что они хотят делать, и это осложняет работу в целом.

Мария Ферсман добавила, что сейчас информационное добровольчество не развито и не структурировано. Именно поэтому была создана "Школа медиаволонтера" МИА "Россия сегодня".

"Многие люди, которые делятся информацией, не задумываются о ее содержании — не смотрят источники, не проверяют факты. Мы объясняем важность информационной гигиены при создании или распространении контента", — подчеркнула Ферсман.

По ее словам, занятия "Школы медиаволонтера" уже начали давать свои результаты. Если в начале года на обучении добровольцам рассказывали основы, то теперь мастер-классы становятся все более погруженными в тему — повышается уровень информационной грамотности. "Но, безусловно, нужна какая-то инфраструктура и для медийного волонтерства в том числе", — отметила руководитель спецпроекта "Год волонтера".

Необходимо создать костяк из инициативных людей, которые займутся развитием именно информационного волонтерства, добавила Наталья Шарапова.

"Год добровольца — это платформа. В следующем году, поскольку мы дали такой большой всплеск этой теме, будет гораздо больше инициатив. И конечно, год за годом больше людей будет об этом писать", — сказала она.

Медиаволонтерство — важная часть добровольческого движения, которая так же должна подчинятся общим для этой сферы правилам, отметили эксперты.

Когда мы говорим о социальном волонтерстве, медицинском волонтерстве, все понимают, какая это степень ответственности. А когда мы говорим о медиаволонтерсвте, встречаем непонимание, что это такая же ответственность. Человек должен понимать, зачем он пишет тот или иной текст", — заключила Мария Ферсман.

Третий Всероссийский конгресс молодежных медиа организован Международной ассоциацией студенческого телевидения и Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра.