Стартовал конкурс на разработку новых механизмов сайта "Добровольцы России"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров объявила о старте конкурса на разработку концепции и механизмов адаптации и вовлечения пользователей единой информационной системы "Добровольцы России", сообщается на официальном сайте ЕИС.

Конкурс проводится с целью проанализировать текущую версию платформы "Добровольцы России" и усовершенствовать существующие разделы, которые впоследствии станут доступными и более понятными для пользователей", — уточняется в сообщении.

Предполагается, что основным методом вовлечения послужит геймификация использования сайта и участия в волонтерских мероприятиях. В АВЦ рассчитывают, что внедрение результатов конкурса повысит лояльность аудитории и поспособствует увеличению количества волонтеров и добровольческих инициатив в стране.

Заявки будут приниматься с 26 ноября, принять участие в конкурсе могут физические или юридические лица, имеющее опыт разработки и реализации аналогичных проектов, подтвержденных соответствующими документами.

Победителем конкурса станет участник, предложивший лучшее решение и наиболее выгодные условия сотрудничества. Экспертная комиссия рассмотрит все поступившие заявки, и уже 14 декабря будет определен победитель. Результаты конкурса будут размещены на портале "Добровольцы России".