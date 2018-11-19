Черкасовское движение: как люди отстояли и отстроили Сталинград

Шел июнь 1943 года, Александра Максимовна Черкасова работала воспитателем в детском саду №38 в Сталинграде — вместе с другими матерями она ухаживала за сиротами, которых война лишила родителей. Женщина и до этого принимала активное участие в жизни города — после работы на мясокомбинате дежурила в госпитале, где ухаживала за ранеными солдатами.

После боевых действий, которые разрушили практически весь город, она недолго думая собрала коллег, вместе с которыми на добровольных началах восстановила "дом Павлова". История этого здания напрямую связана с обороной Сталинграда — за ним начиналась прямая дорога к Волге, которую защищали советские солдаты.

Немецкие войска назвали этот дом крепостью, что было чистой правдой. Здание, занятое Яковом Павловым и другими солдатами, помогало сдерживать противника в течение 58 дней. Оно было укреплено всевозможными способами, от минных полей до сделанных вручную амбразурных окон.

Несмотря на успешно отбитые атаки, "дом Павлова" сильно пострадал, и с 13 июня 1943 года в свободное от работы время 19 женщин — жен фронтовиков — разгребали руины, в которые превратились стены здания. На одной из них они увидели надпись: "Мать-Родина! Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Этот дом отстоял гвардии сержант Яков Федотович Павлов".

© РИА Новости Мемориальная надпись на Доме Павлова, оставленная солдатами © РИА Новости Мемориальная надпись на Доме Павлова, оставленная солдатами

"Помню, с каким радостным настроением пришла Шура из райисполкома, собрала женщин. Она говорила о том, что наши мужья на фронте ни крови, ни жизни не жалеют, чтобы победить врага. В каждом письме спрашивают нас о том, как налаживается жизнь в Сталинграде. Мы должны порадовать их — помочь восстанавливать разрушенные дома, сделать для родного города все, что в наших силах. Мы поддержали Шуру. Всем нам хотелось работать", — вспоминала подруга Александры Максимовны и член первого отряда добровольцев Ольга Долгополова.

Сделали все, что было в их силах

Отряд приступил к новым обязанностям со всей ответственностью — в первый день они перевыполнили план почти в два раза. По выходным женщины трудились с утра до вечера. 15 июня газета "Сталинградская правда" опубликовала призыв работниц детского сада присоединиться к их добровольческой бригаде и дать городу вторую жизнь.

Мы решили закрепиться за этим домом до полного его восстановления, назвав бригаду именем сержанта Павлова. Мы будет выходить сюда ежедневно после своей основной работы и выполнять любые задания. Призываем последовать нашему примеру всех жителей города, всех сталинградцев", — говорилось в открытом письме.

Так возникло Черкасовское движение, названое в честь его создательницы. Через несколько недель к добровольцам присоединились 6 тысяч человек. В Энциклопедии Волгоградской области говорится, что к концу 1943 года они восстановили 5 больниц, 12 детских садов, 23 школы, посадили почти 100 тысяч деревьев и заново построили 88 жилых домов.

Впоследствии Долгополова вспоминала: "Это было в воскресенье. Пришли на стройку и видим: со всех концов идут к нам люди. Шли, как на праздник, в колоннах, с песнями. Пришли трудиться вместе с нами. Здесь были работники метизного завода, мясокомбината, трамвайного депо".

Один из самых эмоциональных моментов движения случился, когда к работающей бригаде подошел молодой лейтенант и сказал: "Давайте знакомиться. Меня зовут Яков Павлов". Эти слова привлекли всеобщее внимания, и вокруг него собралось много людей.

© Георгий Зельма Разрушенный Дом Павлова, который полностью восстановили Черкасовцы © Георгий Зельма Разрушенный Дом Павлова, который полностью восстановили Черкасовцы

"Он сказал, что видел в газете снимок всей нашей бригады, работавшей в доме, который он оборонял. Узнав о приезде героя, всех нас пригласили к себе жильцы "дома Павлова". Вместе с ним в квартире фронтовика Жукова мы еще раз отпраздновали новоселье. Яков Федотович побывал во всех подъездах, познакомился с жильцами. Перед отъездом подошел к стене и написал: "Дом у Черкасовой принял пригодным для жилья", — рассказывала Александра Максимовна.

Одна буква изменила все

Если посмотреть на "дом Павлова" сегодня, на красной кирпичной стене можно увидеть интересную надпись: "Отстоим тебя, родной Сталинград", где над буквами т и о в слове "отстоим" кто-то из добровольцев приписал р, так что получилось "Отстроим тебя, родной Сталинград". Когда, расчистив завалы, черкасовцы увидели этот текст, никто из них не думал, что маленькая пометка превратится в лозунг крупнейшего волонтерского движения в СССР.

Согласно Большой биографической энциклопедии Великой Отечественной войны, к концу 1943 года в Сталинграде работало более 821 черкасовской бригады, а в 1944-м их количество увеличилось до 1084.

В первую очередь люди расчищали здания от завалов и собирали все, что может пригодиться — молотки и другие инструменты, деревянные доски, куски металла. Строительные материалы искали всем городом и даже устроили из этого соревнование: тысячи горожан принесли несколько миллионов кирпичей.

После "дома Павлова" черкасовцы занялись восстановлением разрушенной школы. Приближалось 1 сентября, и детям нужно было где-то учиться. В книге "В тылу и на фронте. Женщины-коммунистки в годы Великой Отечественной войны" добровольцы вспоминали, что в новых классах не было парт и школьники сидели за длинными деревянными столами. В соседних комнатах трудились их матери — заделывали пробоины, замешивали раствор и штукатурили.

За первые пять лет после Сталинградской битвы добровольцы посвятили восстановлению города более 3 миллионов 500 тысяч часов. Дети трудились наравне со взрослыми, и никто из черкасовцев за все это время не взял за свою работу ни рубля — они делали это из чувства долга.

Наследие Черкасовского движения

Пока мужчины были на фронте, 3 тысячи женщин обучились строительным профессиям, а дети брали в руки инструменты и в перерывах между занятиями помогали матерям. С момента образования движения и по май 1945 года черкасовцы восстановили 530 тысяч квадратных метров жилой площади — 12 663 дома.

Несмотря на то что после войны работы перестали быть добровольными и превратились в обязательные субботники и воскресники, энтузиазм людей не пошел на спад. Теперь бригады закрепляли за собой определенный объект и занимались только им. Сталинградцы заново построили Центральную набережную, заводы "Баррикады" и "Красный Октябрь", дом Советов, стадион, драмтеатр и Театр музыкальной комедии, не говоря уже о тысячах домов, школ и больниц.

Начали мы с детских домов и садов. Ведь нам, женщинам и матерям, больнее всего было видеть десятки, сотни ребятишек, которых мы находили в землянках, щелях, подвалах, а то и прямо бродящих среди развалин. Восстановили один дом, потом другой. Десятки детских садов восстановили, работать в них стали", — вспоминала Александра Максимовна.

Для стимулирования общественной деятельности учредили Книжку черкасовца, в которую записывалась вся информация о проделанной работе каждого добровольцы. Спустя несколько лет движение перебралось в другие города — Ленинград, Киев, Курск, и восстановлением СССР занимались уже 27 403 человека, а в 1948 году их число достигло 85 тысяч.

Отстроив Сталинград заново, Черкасовское движение прекратило существование спустя 10 лет после создания, в 1953 году, а его основательница Александра Черкасова за особые заслуги в восстановлении города получила звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда".