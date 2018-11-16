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Определены победители народного голосования конкурса Доброволец России
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
(обновлено: 15:58 16.11.2018)
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Определены победители народного голосования конкурса "Доброволец России"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Завершился этап народного голосования за лучший социально значимый проект в рамках всероссийского конкурса "Доброволец России". В нем приняло участие более 187 тысяч человек, сообщается на сайте добровольцыроссии.рф.

Авторы проекта Детская поликлиника
© Ксения Алфимова
Мультгерои на стенах больниц: арт-субботники проекта "Детская поликлиника"

Голосование продолжалось в течение двух недель. Поддержать понравившуюся инициативу можно было в одной из 12 номинаций, распределенных по трем возрастным группам: 8-14 лет, 14-18 лет и старше 18 лет. 

В номинации "Уверенные в будущем" внимание россиян завоевал семейный военно-спортивный турнир "База героев", который проходит в Тюменской области дважды в месяц. За два года проведения турнира к нему присоединилось более 2 тысяч семей. По мнению организаторов, соревнования помогают наладить и укрепить отношения между отцами и детьми, популяризируют военную службу и приобщают молодое поколение к изучению истории России.

Проект Антона Медведева и Максима Барченкова из Костромской области "Детская поликлиника" признан лучшим в номинации "Вдохновленные искусством". Он реализуется с 2014 года — за это время волонтеры покрасили стены, сделали сюжетные рисунки и граффити, а также оборудовали зоны для творчества и облагородили территории четырех социальных учреждений. Инициатива входит в программу акселерации конкурса и является социальной франшизой, доступной для реализации в любом регионе страны.

В номинации "Смелые сердцем" первое место по итогам народного голосования занял проект "Спаси жизнь". В течение полутора лет он реализуется в Республике Дагестан и других регионах Северо-Кавказского федерального округа. В рамках проекта добровольцы учат школьников и студентов оказывать первую помощь. Они уже провели более 200 обучающих встреч в университетах, колледжах и школах и организовали более 60 интерактивных площадок на городских, региональных и окружных мероприятиях.

От Петербурга до Приморья: дайджест проектов конкурса Доброволец России
От Петербурга до Приморья: дайджест проектов конкурса "Доброволец России"

Все результаты голосования можно посмотреть на сайте.

Параллельно проекты также оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли руководители крупных общественных организаций, государственных учреждений, органов власти и коммерческих структур, а также члены дирекции Года добровольца в России.

По результатам народного голосования и экспертной оценки будут определены победители конкурса "Доброволец России — 2018", имена которых объявят 5 декабря на торжественном концерте в Ледовом дворце в Парке легенд, посвященном Национальному дню волонтера. Мероприятие пройдет в рамках Международного форума добровольцев.

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