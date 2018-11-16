Волонтеры проекта "Мечтай со мной" показали тяжелобольной женщине Байкал

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В рамках проекта "Мечтай со мной" волонтеры исполнили желание 70-летней Нелли Сухоребрий из Иркутска, сообщается на сайте "Добровольцы России".

Женщина очень любит природу, но из-за болезни не может ходить. Волонтеры-медики и сотрудники хосписа помогли ей осуществить мечту и организовали поездку на Байкал. Нелли Ивановна побывала в месте, где река Ангара берет начало, а также увидела Шаман-камень, расположенный посередине ее истока.

Для Нелли провели экскурсию по музею Байкала, где она увидела дно озера при помощи специального симулятора. Программа завершилась прогулкой на катере.

"Сейчас настроение отличное. Не могу никак надышаться. Я не выходила из палаты два месяца. Больше всего запомнился Байкал. Он не говорит, он дышит. Я вспомнила 59-й год, когда старая железная дорога проходила рядом с Байкалом, и мой папа набрал оттуда воду. Моя мечта сегодня исполнилась. Я думала, что я уже не побываю здесь никогда", ‒ поделилась Сухоребрий.

Проект "Мечтай со мной" осуществляет мечты детей от 3 до 17 лет и пожилых людей от 60 лет с опасными для жизни заболеваниями.