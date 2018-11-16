Метелев: надеюсь, ресурсные центры появятся в каждом регионе РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. За два года реализации проекта по созданию ресурсных центров добровольчества в России количество регионов-участников увеличилось с 15 до 82, заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, за время проведения Всероссийского форума ресурсных центров добровольчества о своем участии заявили еще два субъекта РФ — Томская и Амурская области.

"Надеюсь, что к проекту присоединятся оставшиеся три региона, и в следующем году ресурсные центры появятся в каждом субъекте страны", — отметил Метелев.

По словам председателя совета АВЦ, на сегодняшний день в России уже работает 51 центр с действующей инфраструктурой.

Такие структуры призваны помогать всем волонтерским организациям и проектам. Например, ресурсный центр в Екатеринбурге включился в исполнение желания подопечного проекта "Мечтай со мной".

"Стать федеральным проектом было бы невозможно без сети партнерской инфраструктуры и исполнить заветное желание в Екатеринбурге удалось только благодаря ресурсному центру региона. Это пример того, как все может работать не на словах, а на деле", — подчеркнул руководитель всероссийского проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин, напомнив, что это было одним из первых желаний, осуществленных на федеральном уровне.

Исполнительный директор СРОО "Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" Владислав Овчинников в свою очередь добавил, что на данный момент в Свердловской области действует 525 волонтерских организаций, 150 из которых появились лишь в 2018 году. По его словам, эти цифры можно назвать одним из главных достижений работы организации за первый год ее существования.

Он также подчеркнул, что главной задачей регионального ресурсного центра является обучение и подготовка добровольческих организаций. В этом году представители "Силы Урала" побывали во всех муниципальных образованиях области и провели более 150 обучающих мероприятий по тем направлениям волонтерства, которые были интересны жителям муниципальных образований.

Это комплексная работа, чтобы каждый житель региона видел для себя возможности и знал, куда обратится, знал, что любая его идея может быть услышана и дальше реализована", — рассказал Овчинников.

Для того чтобы добровольческие инициативы Карельской Республики были качественно воплощены в жизнь, волонтерский центр в Петрозаводске, работающий с 2009 года, был переформирован в ресурсный центр. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель КРОМО "Центр развития добровольчества" Дарья Маковецкая.

"Сейчас мы понимаем, что нам нужно расти и развивать добровольческое движение в регионе. Этот год стал для нас хорошим стимулом немного переформатироваться, пересмотреть свои цели и выйти на понимание, что мы можем и готовы быть ресурсным центром", — сказала Маковецкая, подчеркнув, что этому процессу сопутствовала серьезная работа внутри команды.