В декабре в Москве пройдет съезд волонтеров Победы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. 14 декабря в Москве состоится съезд всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Делегаты, по одному представителю от каждого регионального отделения, подведут итоги и обсудят результаты работы за прошедший год, сообщается на официальном сайте движения.

В рамках съезда участники также утвердят план работы на следующий год, изберут членов центрального штаба и контрольно-ревизионной комиссии.

Мероприятие пройдет во время проведения итогового образовательного слета волонтеров Победы, запланированного на период с 12 по 16 декабря. В течение четырех дней участников ждет интерактивная образовательная программа, тренинги и мастер-классы, посвященные новым проектам движения.