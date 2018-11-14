Ресурсные центры добровольчества делятся опытом на форуме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Первый Всероссийский форум ресурсных центров добровольчества открылся в Екатеринбурге 14 ноября, он продлится до 17 ноября. В мероприятии принимают участие 100 представителей центров из 77 субъектов Российской Федерации.

В торжественной церемонии открытия форума принял участие исполняющий обязанности главного федерального инспектора в Свердловской области Сергей Осипов, который зачитал обращение полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

"Сегодня волонтерское движение играет важную роль в формировании гражданского общества России. Совместная работа сплотила всех неравнодушных граждан, их энергия и самоотдача является ключевой силой нашей страны", — отметил в приветствии Цуканов.

Полпред УФО также подчеркнул, что проведение первого Всероссийского форума ресурсных центров добровольчества станет новым шагом в развитии добровольческого движения в стране.

Как заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, цель мероприятия — обменяться опытом работы ресурсных центров, синхронизироваться по совместным задачам и проектам для сотрудничества в следующем году. Центрам, которые находятся в процессе становления, по словам спикера, форум поможет выявить сильные и слабые стороны и подскажет направление работы и дальнейшего развития.

Для участников форума Ассоциацией волонтерских центров подготовлена насыщенная программа и методическое пособие, созданное на основе вопросов ресурсных центров и учитывающее их потребности.

В рамках четырехдневного интенсива представители центров смогут задать вопросы и получить консультации по всем направлениям своей работы: развитие в регионах, участие в грантовых и других конкурсах, работа с добровольцами и волонтерскими организациями, взаимодействие с органами власти и бизнес-сообществом, медиасопровождение и позиционирование центров в социальных сетях и средствах массовой информации.

Также в рамках форума будут проведены стратегические и консультационные сессии по юридическим вопросам и задачам развития добровольчества. По итогам мероприятия каждый участник сможет не только освоить теоретические знания, но и получить ответы на практические вопросы.