Открылось единое окно для решения проблем волонтеров

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В единой информационной системе "Добровольцы России" создано окно для решения проблемных вопросов, связанных с добровольчеством. Оно разработано Ассоциацией волонтерских центров совместно с платформой iGrajdanin.ru, сообщает пресс-служба АВЦ.

Задать вопрос можно через специальное меню "Мои обращения" в ЕИС "Добровольцы России". Для этого необходимо быть пользователем системы и подробно описать свою проблему. Обращение поступит к администратору и после предварительной проверки будет направлено к региональному представителю системы, который донесет его конкретному исполнителю.

В качестве исполнителей могут выступать органы власти различных уровней, Общественная палата РФ, региональные Общественные палаты и ресурсные центры поддержки добровольчества.

При помощи единого окна обращения будут собираться по всей стране и публиковаться на специальной карте с описанием проблемы и статусом ее решения. Граждане смогут видеть проблемные ситуации в своем регионе, связываться с пользователями, которые о них сообщили, и совместно находить механизмы их разрешения. Самые серьезные вопросы будут обсуждаться на площадках Общественных палат с привлечением органов власти и экспертов сферы добровольчества.

"Теперь каждый волонтер нашей страны сможет сообщить о любой проблеме, выбрав из доступных категорий, а дальше наши координаторы во взаимодействии с профильными органами власти будут помогать достигать их решения. Единое окно позволит выявить новые барьеры, с которыми сталкиваются добровольцы, повысить качество работы и обеспечить уважительное отношение к волонтерам", — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.