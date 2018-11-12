На Южном Урале появился ресурсный центр "серебряных" волонтеров

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. 9 ноября в Магнитогорске прошло открытие регионального центра "серебряных" волонтеров. Он позволит привлечь людей старшего поколения к добровольческой деятельности и познакомить с актуальными направлениями движения, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Директором ресурсного центра стала 57-летняя Римма Хаялиева, активист движения "серебряных" волонтеров. Она была добровольцем на Олимпийских играх в Сочи, чемпионате мира по футболу, конкурсе "Новая волна", а также на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Волонтерский центр — это добрые дела и новые знакомства, передача опыта и его приобретение, досуг и движение, а главное — осознание того, сколько пользы может принести обществу человек в любом возрасте. Мы с удовольствием примем еще желающих в свою команду", — отметила Римма Хаялиева.

На церемонии были организованы круглый стол на тему взаимодействия муниципалитетов Челябинской области и тренинг на командообразование среди добровольцев.

Поздравить "серебряных" активистов пришли заместитель руководителя управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров Екатерина Суркова, заместитель главы Магнитогорска Светлана Тулупова, первый заместитель министра социальных отношений области Татьяна Ильина, а также директор Ассоциации волонтеров Южного Урала Александр Носков.

В рядах "серебряных" активистов Магнитогорска насчитывается более 50 человек, самому взрослому из которых 73 года, а самым молодым — около 40 лет.