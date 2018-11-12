Ресурсные центры волонтерства по обеспечению безопасности создадут в России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Победителями конкурса на создание центров поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий стали 10 субъектов РФ, сообщает пресс-служба Года волонтера в России.

Республика Крым, Северная Осетия — Алания, Удмуртия и Чувашия, Пермский край, Омская, Ростовская, Тверская, Кемеровская и Свердловская области получат субсидии на создание и развитие ресурсной организации в размере от 10,5 до 11,2 миллиона рублей.

В конкурсную заявку необходимо было включить план деятельности центра, механизмы вовлечения волонтеров, описание имеющейся в регионе инфраструктуры и партнерские соглашения.

"Выбирая победителей, мы обращали внимание на востребованность создания и перспективы развития тематического ресурсного центра в конкретном регионе, уже имеющийся опыт работы в данной сфере, актуальность механизмов и подходов к обучению волонтеров и продвижению культуры безопасности", ‒ отметила руководитель дирекции Года добровольца в РФ, директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева.