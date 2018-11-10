Чиновники и волонтеры сыграли в волейбол в рамках добровольческого форума

ОРЕЛ, 9 ноя — РИА Новости. На форуме-фестивале добровольческих инициатив в Орле прошел очередной этап проекта "Доверяй, играя", в рамках которого состоялся волейбольный матч между командами представителей региональных властей и местных волонтеров.

В частности, в соревнованиях приняли участие председатель и первый зампред Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский и Михаил Вдовин, представители депутатского корпуса, а также начальник управления физкультуры и спорта региона Алексей Берестов. Сборная региональной администрации в итоге победила в матче.

"Я искренне хочу поблагодарить добровольцев за активную жизненную позицию и за то, что вы стремитесь к спорту, это правильно. Вам не хватило немного сыгранности, но вы молодцы. От имени законодательной и исполнительной власти Орловской области я от души благодарю вас за этот матч", — заявил по окончании соревнований Музалевский.

Он подчеркнул, что региональные чиновники готовы поддерживать волонтеров во всех начинаниях, в том числе и в спорте.

Как отметила руководитель центра волонтерского движения ОГУ имени И.С.Тургенева Маргарита Прокохина, Орловская область стала одним из первых регионов России, в котором был проведен этап проекта "Доверяй, играя".

Действительно, такой неформальный формат общения между представителями региональной администрации и добровольцами способствует развитию волонтерской деятельности в регионе", — заявила она.

Прокохина также пригласила представителей администрации встретиться 18 ноября в новой коворкинг-зоне центра и за чашкой чая обсудить дальнейшее партнерство и развитие молодежной политики в сфере добровольчества и "серебряного" волонтерства.

Проект "Доверяй, играя", запущенный Ассоциацией волонтерских центров совместно Общественной палатой РФ, призван налаживать и развивать диалог между властными структурами и добровольцами, что позволит эффективнее решать задачи, стоящие перед регионами.

В рамках проекта команды волонтеров и госслужащих вместе играют в футбол, волейбол, баскетбол, а потом проводят неформальные встречи, обсуждая насущные проблемы. К настоящему времени подобные игры и встречи прошли уже в 15 регионах страны.