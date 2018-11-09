Форум-фестиваль добровольческих инициатив стартовал в Орле

ОРЕЛ, 9 ноя — РИА Новости. На базе Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева состоялось открытие форума-фестиваля добровольческих инициатив и дан старт второй части акселерации всероссийского конкурса "Доброволец России — 2018". Участниками мероприятия стали волонтеры более чем из 50 регионов страны.

В начале приветственной церемонии прозвучал гимн России, после чего к активистам обратился заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов, который подчеркнул важность роли волонтеров для современного общества.



"Убежден, что сегодня здесь собрались именно такие люди: трудолюбивые, талантливые, преданные родной стране. Именно такие неравнодушные люди с активной гражданской позицией делают наше общество единым и сплоченным перед любыми угрозами", — сказал он.

Тарасов также отметил, что российское движение волонтеров является достойным продолжателем традиций комсомола, где поддерживался дух искреннего патриотизма и достойного служения родной стране.

"За вами будущее нашей родины, нашей страны. И мы верим, что вы продолжите и приумножите традиции старшего поколения", — резюмировал он.

В ходе мероприятия также состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Доброволец России — 2018". Дипломы лауреатам вручили Вадим Тарасов и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Форум-фестиваль добровольческих инициатив организован Орловским государственным университетом им. И.С.Тургенева в рамках реализации проекта "Акселератор добровольчества", который стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.