В Курске открылся центр "серебряного" волонтерства

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Региональный центр открылся на базе областного Дворца молодежи и стал пятым юбилейным центром "серебряного" добровольчества в России, сообщается на официальной странице Ассоциации волонтерских центров в социальной сети.

В рамках торжественного открытия была презентована деятельность центра, планы на ближайшую перспективу, а также рассмотрена поддержка добровольческого движения в регионе.

"Уверена, что эта площадка будет способствовать взаимодействию с органами власти и местного самоуправления. "Серебряным" добровольцам есть чем поделиться с молодежью", — поприветствовала гостей заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова.

Курская область вошла в число 15 регионов — победителей Всероссийского грантового конкурса по формированию центров для волонтеров старшего возраста.