Добровольцы проекта «Мечтай со мной» осуществили мечты тяжелобольных детей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Добровольцы всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной" помогли реализовать заветные желания двух тяжелобольных детей из Екатеринбурга и Нижнекамска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АНО "Россия — страна возможностей", реализующей проект.

Волонтеры организовали для трехлетнего Дениса Санаева из Екатеринбурга цирковое представление, а для десятилетней Рузили Валиевой из Нижнекамска — встречу с игроками любимой баскетбольной команды.

Денис мечтал побывать за кулисами цирка, но из-за болезни он не может ходить и постоянно находится на руках у мамы. С помощью волонтеров мальчик побывал в цирке, пообщался с артистами и получил от них памятные подарки.

Мне очень понравилось! Я видел тигров, они прыгали! Когда я стану большим, я хочу стать клоуном в цирке и носить кличку Лев", — поделился впечатлениями Денис.

Рузиле тяжелая форма иммунодефицита и аутоиммунной гемолитической анемии не позволяет регулярно посещать тренировки по баскетболу и выступать на соревнованиях.

Добровольцы вместе с клубом УНИКС организовали для девочки тренировку, а игрок сборной России Антон Понкрашов и американский защитник Эрик Макколлум провели для нее мастер-класс. Девочке также показали музей славы УНИКС и казанский "Баскет-холл".

"Когда я зашла сюда, то я не знала, что будет дальше. Мне очень понравилось. Это было даже лучше, чем я мечтала. Я думала, что зайду и там будут два игрока, которые покажут приемы. А меня ждала вся команда! Я очень люблю баскетбол и мечтаю стать игроком команды "Казаночка", ‒ призналась Рузиля.

Проект "Мечтай со мной" реализует мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Добровольцы используют любую возможность подарить человеку событие, которое поможет ему поверить, что мечты сбываются. Заявки на исполнение заветных желаний собирают волонтеры в медицинских и социальных учреждениях, а также через сайт проекта мечтайсомной.рф. Каждая заявка рассматривается на соответствие правилам участия в акции.

Проект вошел в линейку проектов АНО "Россия ‒ страна возможностей" в 2018 году и реализуется в рамках Года добровольца (волонтера) в России.