Краснодарские волонтеры участвовали в ликвидации последствий наводнения

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. При ликвидации последствий наводнения в Краснодарском крае добровольцы использовали обновленные технологии гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Года добровольца в России.

Волонтеры Российского союза спасателей (Россоюзспас) раздавали пострадавшим обновленные индивидуальные комплекты гуманитарной помощи, которые включают более 70 предметов первой необходимости. Они учитывают международные требования по питанию и гигиене, принятые ООН, и предназначены для использования в случае потери жилья и отсутствия питания.

"Наши наборы гуманитарной помощи укомплектованы таким образом, чтобы люди могли на протяжении трех дней самостоятельно удовлетворять элементарные санитарно-бытовые потребности и полноценно питаться во временных убежищах", — сказал председатель высшего совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин.

Добровольцы помогали собирать гуманитарную помощь, очищать и просушивать дома, а также социально значимые здания. Комплекты для просушки домов, разработанные Россоюзспасом, состоят из электрического осушителя и генератора, тепловой пушки и водяной помпы. Используя эти приспособления, группа волонтеров может оперативно откачать воду из помещения, прогреть и просушить стены и пол.

"В Туапсинский район мы доставили порядка полутоны гуманитарной помощи, — отметили добровольцы-спасатели специализированного отряда Россоюзспаса. — Это предметы первой необходимости и наборы суточного питания".

Режим ЧС будет снят в Краснодарском крае в течение месяца. На данный момент спасатели и волонтеры завершили работы и просушку социально значимых объектов.