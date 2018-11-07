Волшебники по своей воле: как волонтеры исполняют детские мечты

Добровольцы проекта "Мечтай со мной" исполняют желания детей с опасными для жизни заболеваниями. За четыре года существования программы десятки мечт стали реальностью, а сам проект из Татарстана распространился и на другие регионы страны. Как совершить маленькое, но такое важное чудо, а также о самых смелых детских фантазиях корреспонденту "Года волонтера" рассказала координатор проекта Анастасия Поцелуева.

О чем мечтают дети? Кто-то — о новом гаджете или игрушке, кто-то — о походе в парк аттракционов или развлекательный центр. Мечты некоторых могут выглядеть, на первый взгляд, несбыточными и даже странными. Но для волонтеров и создателей проекта "Мечтай со мной" каждое желание — особенное и важное.

Все детские мечты необычны. Один мальчик сказал нам: "Я хочу прокатиться на тракторе". Ну что поделать, мы прокатили ребенка на тракторе", — делится Анастасия.

"Мечтай со мной" исполняет желания детей с опасными для жизни заболеваниями. За все время существования проекта, возникшего в Татарстане в 2014 году и распространившегося на другие регионы страны, мечты десятков ребят стали реальностью.

"Нам нельзя послать запрос: хотим велосипед. Мы работаем только в формате встреч, поездок или мероприятий. Мы хотим, чтобы это было настоящее мероприятие, которое ребенок будет вспоминать. Например, недавно нам поступило желание встретиться с Данилой Плужниковым (победитель третьего сезона шоу "Голос.Дети" — Прим.ред.). Наш мальчик не просто встретился с ним, а они вместе позанимались вокалом и даже записали песню", — вспоминает Анастасия.

© Благотворительный проект "Мечтай со мной" Проект начался с исполнения мечты девочки Нади © Благотворительный проект "Мечтай со мной" Проект начался с исполнения мечты девочки Нади

По ее словам, началось все с небольшой акции в рамках общественного движения. Тогда добровольцы познакомились с девочкой Надей, которая передвигалась на инвалидной коляске и мечтала посидеть за штурвалом самолета.

"Мы тогда подумали: а что, в принципе, мешает осуществить ее мечту? Мы связались с партнерами, все организовали. И в итоге самолет взлетел вместе с Надей за штурвалом. Когда она потом спустилась, ее глаза светились от счастья! Думаю, многие знают то чувство, когда твоя заветная мечта сбывается… Это непередаваемы ощущения, которые нельзя выразить словами!", — с улыбкой говорит Анастасия.

После этого определилось направление работы и вектор развития проекта. Со временем удалось выработать и четкие механизмы реализации детских мечтаний, схемы сотрудничества с партнерами.

Тогда мы осознали, куда нужно двигаться, и что все возможно. Если ты захочешь, сделаешь все. Ты будешь менять этот мир, дарить эмоции детям, которым это необходимо", — уверена девушка.

Рецепт чуда

Воплощение желания в жизнь происходит в несколько этапов. Заявка на исполнение мечты поступает от врачебного сообщества или через социальные сети проекта координаторам, которые связываются с семьей и направляют к ним психолога. После беседы с ребенком и его родителями специалист вырабатывает четкую формулировку желания. Затем команда проекта приступает к разработке сценария и поиску возможных партнеров, среди которых могут быть как публичные личности, так и крупные компании.

© Благотворительный проект "Мечтай со мной" Встреча с Ильсуром Метшиным

"Один мальчик попросил стать мэром Казани на один день, так как хотел почувствовать себя важным. Мы сделали это: сначала у него был тренинг по ораторскому мастерству, где его учили правильно разговаривать, потом он встретился с мэром города Ильсуром Метшиным, ему провели экскурсию по казанской ратуше, он даже подписал какую-то важную бумагу. Затем он провел собрание у футбольного клуба "Рубин", — вспоминает Анастасия.

На финальном этапе происходит составление тайминга, конечная стыковка всех участников по времени и датам и назначается "День мечты" — масштабное мероприятие, полностью посвященное одному из юных мечтателей.

"Исполнение желаний всегда занимало разное количество времени: где-то больше, где-то меньше. Но в итоге мы все равно приходим к тому, что ребенок счастлив. А для нас это самое главное", — подчеркивает девушка.

Заряд позитива

По словам Анастасии, процесс организации подобного события остается в памяти его участников не так ярко, как эмоции детей, у которых исполнилась мечта: "Каждый раз после мероприятия они просто говорят нам "спасибо". Они могут не говорить развернутыми словами о своей благодарности, достаточно одного слова, но в нем столько искренности, сколько никогда, наверное, в своей жизни не услышишь… И ты стоишь и думаешь: "Боже, я смог подарить счастье этому ребенку!".

После "Дня мечты" добровольцы и координаторы проекта активно поддерживают связь с семьями своих подопечных. Во-первых, признается Анастасия, очень сложно сразу расстаться с людьми, к которым прикипаешь за время подготовки мероприятия. Во-вторых, родители и родственники детей, чьи мечты были исполнены, сами регулярно связываются с командой проекта, поздравляют с праздниками и рассказывают о том, какие впечатления остаются у ребят даже по прошествии некоторого времени.

"Многие говорят, что их дети потом долго вспоминают о том, как прошел "День мечты". Говорят: "Мам, помнишь, что было? Представляешь, моя мечта сбылась!". И мы верим, что это дает им силы бороться дальше", — отмечает девушка.

Новые горизонты

В этом, кстати, заключается главная философия проекта: приятные воспоминания и положительный эмоциональный фон в целом способствуют улучшению состояния пациентов, которые большую часть времени вынуждены находиться в больничных стенах или проходить через череду медицинских процедур.

"В нашем обществе распространена точка зрения, что им нужно только лечение, лекарства и процедуры. Никто не говорит, что это совсем не так. Но людям также нужно создавать благоприятный эмоциональный фон, потому что во многом силы для борьбы с заболеваниями берутся из воспоминаний. А такие мощные воспоминания, как воплощение мечты, дают еще больше энергии, еще больше сил, благодаря которым они могут дальше бороться", — уверена Анастасия.

Данную идею разделяют не только члены команды "Мечтай со мной", состоящей из 70 человек, но и добровольцы, которые регулярно помогают решать организационные вопросы или непосредственно участвуют в исполнении желаний. Например, работают фотографами или видеографами во время мероприятий проекта, создавая памятные альбомы и трогательные ролики о "Днях мечты".

По словам Анастасии, с каждым годом проект привлекает все больше неравнодушных, готовых исполнить желания тех, кому это необходимо. Благодаря этому появилась возможность расширить аудиторию благополучателей: теперь команда "Мечтай со мной" будет также работать над реализацией мечтаний пожилых людей от 60 лет, борющихся с опасными для жизни заболеваниями.

В то же время, говорит Анастасия, волонтеры зачастую сталкиваются с неприятием этой темы окружающими, которые предпочитают отстраняться или игнорировать ее, аргументируя тем, что они не хотят связывать свою жизнь с негативом и болезнями.

"Нужно быть готовым к неприятию общества, вопросам от близких "ты чем вообще занимаешься?". Но если ты захочешь, то сделаешь все: будешь менять этот мир, дарить эмоции тем, кому это необходимо. Главное — не бояться и пробовать", — советует координатор проекта.

Беседовала Мария Давыдова