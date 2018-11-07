Волонтеры Победы провели интеллектуальную игру для россиян

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 6 ноября россияне могли посоревноваться в знании истории и умении мыслить логически. Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" провело по всей стране интеллектуальную игру "РИСК: разум, интуиция, скорость, команда". В этот раз она была приурочена к национальному конкурсу "Великие имена России", сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

В Москве интеллектуальный поединок состоялся в здании аэропорта Шереметьево. К игре с пассажирами и добровольцами присоединились саксофонист, народный артист России Игорь Бутман; музыкант, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов; телеведущие Дмитрий Губерниев и Марат Сетдиков; олимпийский чемпион Александр Легков; писатель и журналист Марина Юденич.

"Мы живем в важную и интересную историческую эпоху. Я желаю каждому провести жизнь так, чтобы потом заведения, учреждения и другие места нашей Родины называли вашими именами!" — дал напутствие молодежи Денис Майданов.

Шереметьево включен в список международных аэропортов, названия которых будут дополнены именами выдающихся соотечественников. До и после игры волонтеры рассказывали посетителям аэровокзального комплекса о конкурсе "Великие имена России" и раздавали листовки с информацией о Героях России и СССР.

Игры "РИСК" прошли не только в региональных центрах, но и в маленьких городах и селах.