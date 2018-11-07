Центр "серебряного" волонтерства "Молоды душой" открылся в Барнауле

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Центр "серебряного" волонтерства открылся 31 октября в городе Барнауле Алтайского края, сообщается на сайте "Добровольцы России".

Его появление стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтерства в субъектах РФ. В рамках программы "Молоды душой", направленной на создание условий для участия граждан старшего поколения в добровольческой деятельности, оргкомитет рассмотрел 164 заявки из 64 регионов России.

"Развитие добровольческой деятельности среди людей старшего поколения ‒ одна из приоритетных задач, которая стоит перед государством в целом и властью Алтайского края в частности. Благодаря своему богатому жизненному опыту, закалке, целеустремленности и активной гражданской позиции вы вносите существенный вклад в развитие нашего региона", ‒ отметила заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Также на базе Алтайского государственного института культуры состоялся первый слет добровольческих отрядов "серебряных" волонтеров "Дорогою добра", на котором представитель ассоциации презентовала собравшимся федеральную программу "Молоды душой". В рамках мероприятия провели мастер-классы, выставки основных направлений деятельности волонтеров, а также круглый стол с участием руководителей отрядов и представителей муниципалитетов края.