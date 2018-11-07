Центр "серебряного" волонтерства открылся в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Окружной центр "серебряного" волонтерства открылся на базе Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает пресс-служба Югры. Центр был сформирован благодаря победе во всероссийском конкурсе, организованном Ассоциацией волонтерских центров в рамках реализации программы "Молоды душой", которая направлена на вовлечение граждан старшего возраста в добровольческую деятельность.

"Открывшийся в Ханты-Мансийске центр "серебряного" волонтерства стал уже четвертым в России. На их базе и будет реализовываться программа "Молоды душой", которой предусмотрено обучение волонтеров, поддержка их социальных проектов и многое другое. Этот центр станет сердцем "серебряного" добровольчества Югры", ‒ сообщила координатор программы "Молоды душой" Наталья Русакова.

Она подчеркнула, что деятельность учреждения направлена в том числе и на увеличение числа волонтеров, благополучателей, количества добрых дел и других показателей. Так, к концу 2019 года число благополучателей должно составить около 5 тысяч человек, волонтеров — не менее 1 тысячи человек, а проектов с вовлечением "серебряных" волонтеров — от 3 тысяч.