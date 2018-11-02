Всероссийский проект "#ДоброВСело" будет продлен

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Всероссийская акция улучшения условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) "#ДоброВСело" продлена до 31 ноября 2018 года. Марафон добрых дел будет продолжен по просьбе жителей сельских районов России и инициативе добровольцев, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

1 ноября #ДоброВСело пришло в самое большое село в мире — Александровское в Ставропольском крае. Вместе с врачами и добровольцами в командировку отправились волонтеры-медики и студенты Кисловодского медицинского колледжа, чтобы сделать пациентам местного ФАПа профессиональный массаж.

"Всякий раз, когда мы приезжаем в ФАП, встречаем искренний радушный прием. Оказалось, есть вещи, которые горожанам кажутся обыденными, а сельчанами воспринимаются с открытой душой. Мы уже договорились с тремя ФАПами о постоянном сотрудничестве: волонтеры-медики будут приезжать туда каждую неделю и помогать фельдшеру", — отметила региональный координатор ВОД "Волонтеры-медики" в Ставропольском крае Любовь Хенкина.

С 15 сентября по 1 ноября 2018 года выездные бригады волонтеров и врачей побывали более чем в 650 ФАПах от Калининграда до Владивостока. Добровольцы со всей России провели в медпунктах ремонтные работы и благоустроили их территории. Жители сел получили консультации медицинских специалистов и рекомендации по сохранению здоровья от волонтеров сферы здравоохранения.

Проект инициировало всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. К нему также присоединились представители Ассоциации волонтерских центров, российских студенческих отрядов, члены Российского союза молодежи и Российского союза сельской молодежи.

Наибольшую активность в проведении акции проявили волонтеры из Саратовской, Белгородской, Костромской, Волгоградской областей и Красноярского края. В каждом из этих регионов прошло более 19 выездов. Организаторы отмечают, что самая большая команда, из 22 врачей и 35 добровольцев, работала в фельдшерско-акушерском пункте села Даньково Смоленской области.