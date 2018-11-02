Будущее волонтерства – в центре внимания экспертов форума «Сообщество»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Как развивается волонтерская деятельность сегодня и что ждет общественные добровольческие организации после окончания тематического года? Эти вопросы стали основными на секции "Социальная активность: каким будет общество в 2014 году?" в рамках форума "Сообщество".

"Самое главное достижение Года добровольца — то, что мы смогли переломить ситуацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и добровольческими общественными организациями", — отметила Елена Цунаева, председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

По ее словам, самым ярким доказательством этого стало активное участие представителей органов исполнительной власти в волонтерских мероприятиях.

"Очень важно, что при Общественной палате был создан координационный совет из уважаемых экспертов самых крупных добровольческих организаций, не только столичных и федеральных, но и региональных", — подчеркнула Цунаева.

Она выразила уверенность, что по окончании года добровольца, когда не будет такого внимания, какое было в тематический год, именно координационный совет станет площадкой, которая будет и дальше помогать не забыть органам власти о том, кто такие добровольцы.

Последние 10 лет государство активно поддерживает тему социальных лифтов, волонтерство, некоммерческие организации, добавил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. "В нашей стране есть огромное количество механизмов, чтобы расширять эту активность. Главное — доверять тем, кто находится рядом с тобой", — сказал он.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в свою очередь обратил внимание участников на то, что федеральный проект социальной активности довольно большой.

"Для нас как для федерального агентства это, наверное, самый огромный объем финансовых средств, которые выделяются на это направление за всю историю нашего существования. Это почти 6 миллиардов рублей до 2024 года, которые пойдут на поддержку общественного сектора, добровольчества, волонтерства и социальной активности граждан", — подчеркнул он.

Большое значение в развитии добровольчества и других общественно значимых сфер играют именно такие форумы, подчеркнула Любовь Глебова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по регламенту и организации парламентской деятельности.

"Такие встречи позволяют выявлять и потом формулировать проблемы. В частности, федеральный закон о добровольчестве, принятый в этом году, — результат многочисленных встреч, обсуждений", — заключила она.