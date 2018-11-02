На Южном Урале подготовят добровольцев к саммитам ШОС и БРИКС

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Проект ресурсного центра по подготовке добровольцев для работы на саммитах ШОС и БРИКС Ассоциации волонтеров Южного Урала стал лауреатом конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Идея получила развитие в связи с растущим числом международных мероприятий в Челябинске, а также грядущими саммитами в 2020 году.

"На таких событиях необходима качественная работа волонтерского корпуса: активисты должны знать иностранные языки, особенности межкультурного взаимодействия и норм поведения. Именно этим компетенциям и обучат добровольцев в ресурсном центре", — говорится в сообщении.

В 2019 году ассоциацией будет оборудовано помещение центра, разработаны методики обучения и привлечен рабочий персонал. В дальнейшем помещение также станет местом реализации молодежных проектов.

Авторы проекта планируют развить международное волонтерство и правовую поддержку активистов, а также вовлечь молодежь Южного Урала в добровольческую деятельность.

31 октября состоялось заседание комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации, где был сформирован список победителей.

Организаторы конкурса отмечают улучшение качества проектов в целом и увеличение количества инициатив из регионов. Например, по сравнению с 2015 годом количество поддержанных региональных проектов выросло в четыре раза.