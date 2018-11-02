Волонтеры получили государственные и ведомственные награды МВД России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 29 октября министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды представителям добровольческих объединений, сотрудникам органов внутренних дел, курсантам образовательных организаций системы МВД России, активно участвующим в волонтерской деятельности, сообщается на официальном сайте МВД.

Для МВД России важны поддержка неравнодушных граждан, дальнейшее укрепление и развитие партнерских отношений с общественными объединениями, деятельность которых сегодня многогранна и крайне востребована", — подчеркнул Колокольцев.

В качестве примера глава ведомства привел многолетнее сотрудничество с поисковыми отрядами, сформированными в большинстве регионов и включающими около 15 тысяч человек.

"Их содействие позволяет расширить район поиска, быстрее опросить местных жителей и спасти оказавшихся в беде. За девять месяцев волонтеры помогли установить местонахождение более 2 тысяч пропавших без вести, в том числе 700 несовершеннолетних", — добавил Колокольцев.

Награды получили и сотрудники полиции, среди которых немало тех, кто занимается волонтерской работой, в свободное от службы время участвует в поисковых экспедициях на местах сражений Великой Отечественной войны, различных гуманитарных проектах, а также оказывает поддержку людям с ограниченными возможностями, детским учреждениям.