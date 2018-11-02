Первый обучающий семинар в рамках проекта "Моя история" прошел в ОП РФ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Общественной палате Российской Федерации 1 ноября состоялось открытие первого всероссийского образовательного семинара в рамках проекта "Моя история", суть которого заключается в привлечении добровольцев к помощи в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа, сообщает пресс-служба ОП РФ.

С приветственным словом к активистам обратилась член ОП РФ, руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Прежде чем стать волонтером проекта, необходимо пройти серьезную подготовку. Работать с архивами ‒ это непросто, но очень интересно и важно. Потому что с истории семьи начинается история страны. В эти несколько дней вы погрузитесь в профессии архивиста и историка, научитесь работать с архивами, узнаете о методике поиска документов", — сказала она.

О целях и задачах проекта участникам семинара рассказала председатель комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

Это проект о семье, о нас, о том, что составляет нашу личность. Углубляясь в него, вы не только поймете то, что из себя представляет ваша семья, вы сами, какие у вас корни, но еще и через историю своей семьи познакомитесь с тем, что происходило в нашей стране. Я уверена, что своими делами вы сделаете этот мир немного лучше и будете учить этому других", — подчеркнула она.

Помимо "Волонтеров Победы" и Общественной палаты РФ, организатором проекта также выступает Российский государственный гуманитарный университет, представители которого участвовали в составлении программы и подготовке обучения.

Перед началом семинара ректор вуза Александр Безбородов обратился к добровольцам с напутственным словом и отметил важность их работы.

"Это большая честь ‒ работать с вами над этим проектом, который составляет центральное направление деятельности университета по общественному проектированию. Ваши желание и помощь сформируют полное восприятие жителями нашей страны через архивы своей семьи и Родины. Но это очень сложное дело. Мало найти источник, важно подойти к изучению с точки зрения генеалогии, филологии, философии, источниковедения", — сказал он.

Обучение федеральной и региональных волонтерских команд всероссийского проекта "Моя история" продолжится до 5 ноября. В процессе обучения добровольцам расскажут, как правильно работать с архивами, составлять заявки на поиски необходимых документов, а также с чего начать и как продолжить составление генеалогического древа. Затем на местах сформируются волонтерские команды. А в начале 2019 года волонтеры начнут активно помогать гражданам в изучении истории своей семьи.