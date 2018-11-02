В подготовке к 75-летию Победы примут участие иностранные волонтеры

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" проведет конкурс среди волонтеров-иностранцев, по итогам которого лучшие 300 активистов смогут принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила руководитель организации Ольга Амельченкова на VI всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

Она отметила, что движение имеет договоренности с властями РФ о том, чтобы разрешить иностранным волонтерам принять участие в организации мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы.

"Мы хотим отобрать 300 лучших волонтеров со всего мира, которые будут представлять свою страну и станут послом Победы, приехав сюда, в Москву, и помогут в организации парада Победы, увидят парад здесь, в Москве, и смогут также помочь в его организации, а также помочь в организации "Бессмертного полка", — рассказала Амельченкова.

Также, по ее мнению, именно добровольчество сможет привлечь внимание молодежи к проблеме сохранения истории и исторической памяти не только в России, но и во всем мире.

"Как сделать так, чтобы пробудить интерес к изучению истории, как сделать так, чтобы в тему сохранения истории, историческую правду вовлечь большее число молодежи не только в России, но и по всему миру? Мы считаем, это можно сделать через добровольчество и волонтерскую деятельность", — добавила Амельченкова.