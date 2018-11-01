Стартовал этап голосования конкурса "Доброволец России"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Народное голосование всероссийского конкурса "Доброволец России" началось на сайте добровольцыроссии.рф. Любой желающий до 15 ноября сможет отдать голос за лучшие социально значимые инициативы, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

"По итогам голосования и экспертной оценки будут определены по три победителя в каждой номинации, которые примут участие в заключительном этапе", — отметила руководитель дирекции Года добровольца (волонтера) в России Ксения Разуваева.

Выбрать можно только одну из представленных номинаций — в этом году их 12. Для голосования достаточно авторизоваться на сайте.

В этом году представленных проектов больше, чем за все время проведения конкурса — их количество составило 15 839. При этом участие в проектах принимает более 1,5 миллиона человек. Также создана трехмесячная программа развития и обучения для инициаторов 80 самых успешных проектов.

Очный финальный этап конкурса и вручение премии "Доброволец России — 2018" пройдет 5 декабря в рамках Международного форума добровольцев.

"Доброволец России" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей".