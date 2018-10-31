Год волонтера
Федеральные волонтерские проекты презентовали в Алтайском крае
© РИА Новости / Сергей Пятаков
(обновлено: 11:24 31.10.2018)
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Федеральные волонтерские проекты презентовали в Алтайском крае

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В рамках открытой конференции "Взаимодействие общества и власти: презентация общественно-значимых федеральных проектов" 30 октября состоялась встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с представителями общественности, участники которой подчеркнули важность диалога государства и общества и представили тематические проекты, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Проводники в мир семейных архивов: волонтеры запускают проект Моя история
© РИА Новости / Владимир Песня
Проводники в мир семейных архивов: волонтеры запускают проект "Моя история"

В частности, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", член ОП РФ Ольга Амельченкова презентовала проект "Моя история", организованный совместно с Российским государственным гуманитарным университетом и Общественной палатой РФ.

По ее словам, цель инициативы ‒ привлечь добровольцев к помощи жителям России в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа.

"Стать волонтером проекта может любой житель нашей страны от 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, связаться с региональным координатором и пройти обучение по программе, составленной совместно с профессиональными историками и архивистами", ‒ отметила она.

Амельченкова также подчеркнула, что в стране существует запрос на подобные проекты, однако делать это через частные компании дорого, а самостоятельно работать с архивами умеют немногие.

Для того чтобы помочь тем, кто хочет узнать больше о своих корнях, и нужна помощь волонтеров", ‒ считает спикер.

Первое обучение федеральной и региональных команд всероссийского проекта "Моя история" будет проходить с 1 по 5 ноября в Москве. В процессе добровольцам расскажут, как правильно работать с архивами, составлять заявки на поиски необходимых документов, а также с чего начать и как продолжить составление генеалогического древа. Затем на местах сформируются волонтерские команды. Уже в начале 2019 года активисты начнут активно помогать гражданам в изучении истории своей семьи.

Итоги конференции подвела ответственный секретарь общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", член ОП РФ Елена Цунаева.

"Особым лейтмотивом встречи было взаимодействие органов исполнительной власти с общественными организациями, поскольку все общественные организации ‒ это добровольческие объединения. В Год волонтера это было особо актуальное общение, которое в подобном консолидированном формате проводилось впервые", ‒ подчеркнула она.

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