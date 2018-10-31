Звание "Почетный донор Подмосковья" могут учредить в Московской области

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Московская областная станция переливания крови планирует обратиться к региональным властям с предложением учредить звание "Почетный донор Подмосковья", говорится в сообщении на портале правительства Московской области.

"Мы планируем обратиться к губернатору Московской области с предложением учредить региональное звание "Почетный донор Подмосковья". По опыту других регионов, подобные звания предполагают различные меры социальной поддержки", ‒ сказала главный врач МОСПК Мария Аппалуп.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московская областная станция переливания крови" (ГБУЗ МО "МОСПК") возглавляет и координирует деятельность учреждений подмосковной службы крови.

МОСПК круглосуточно оказывает консультативную помощь по вопросам переливания крови, использованию компонентов крови и кровезаменителей, проведению иммуногематологических исследований и индивидуальному подбору компонентов крови.

Также МОСПК координирует мероприятия по развитию донорства в Московской области: занимается пропагандой донорства, подготовкой волонтеров, организацией тематических акций, координирует работу в сфере донорства организаций здравоохранения, НКО и религиозных конфессий. Кроме того, Московская областная станция переливания крови является инициатором проведения ежегодного конкурса "Лучший донор Подмосковья".