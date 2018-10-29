Добровольцы рассказали жителям России о великих соотечественниках

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В рамках всероссийской акции "Великие имена России" активисты движения "Волонтеры Победы" 27 октября в разных регионах страны предлагали местным жителям сделать фото, отражающее достижение или сферу деятельности, яркую и узнаваемую внешнюю черту известного соотечественника, внесшего вклад в развитие региона и прославившего его, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы".

Акция проходила на улицах, в парках, скверах, торговых центрах, железнодорожных вокзалах и аэропортах.

"Это уникальная возможность стать частью события, которое повлияет на судьбу города, а также возможность привлечь внимание жителей города к такой важной инициативе. Многие интересовались конкурсом, фотографировались в образах и уходили с улыбкой на лице!" — поделилась волонтер из Санкт-Петербурга Полина Белова.

Также в течение всего дня пользователи социальных сетей публиковали коллажи, состоящие из изображений известного соотечественника и собственного, и информацией о том, почему они гордятся своим земляком.

Акция прошла в рамках направления деятельности "Наши Победы" ВОД "Волонтеры Победы", цель которого — рассказать жителям России о достижениях и героях страны.

"Великие имена России" — национальный конкурс по присвоению 45 аэропортам имен выдающихся соотечественников. Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Реализация проекта позволит вписать имена великих россиян в современный контекст, сделав это повсеместной практикой. В организации и проведении конкурса на местах помогают добровольцы Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".