"Волонтеры Победы" отметили трехлетний юбилей

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" 28 октября отметило трехлетнюю годовщину со дня создания. Сформировать отдельную некоммерческую организацию предложили участники Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инициативу добровольцев поддержал Владимир Путин.

На сегодняшний день "Волонтеры Победы" — самая крупная волонтерская организация в России, которая объединяет в своих рядах свыше 193 тысяч активистов по всей стране, имеет 85 региональных отделений, 812 муниципальных штабов и 220 общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях.

За три года активисты более 67 тысяч раз навестили ветеранов Великой Отечественной войны и оказали им помощь, провели 65 340 мероприятий по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Помимо этого 353 740 добровольцев приняли участие в исторических квестах, сообщает пресс-служба движения.

Традиционно волонтеры движения участвуют в главных мероприятиях празднования Дня Победы. Только в этом году более 160 тысяч активистов по всей стране помогли в организации 9 Мая.

В 2018 году помимо темы Великой Отечественной войны были затронуты темы мирных побед: история и достижения в сфере космонавтики, спорта, культуры, науки и другие. Кроме этого в этом году добровольцы участвовали в организации Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, прямой линии, в инаугурации президента России.

В 2019 году волонтеры будут работать еще по 6 направлениям: "Великая Победа" (сопровождение парадов Победы и шествий "Бессмертного полка", благоустройство памятных мест и воинских захоронений, проведение акций "Георгиевская лента" и "Свеча памяти"), "Моя история" (помощь волонтеров в составлении семейного древа и работе с архивными документами), "Наши победы" (популяризация героев и событий, вызывающих гордость за страну, через современные и интересные форматы), "Моя победа" (восьмиступенчатая система образования "из школы через вуз в профессию"), "Связь поколений" (помощь ветеранам, взаимодействие с ветеранскими организациями, акция "Красная гвоздика"), "Медиапобеда" (сохранение исторической памяти и обучение волонтеров навыкам и знаниям в сфере медиа).